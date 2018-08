FC Thy-træner: Svært at vide, hvor vi står

FODBOLD: En drømmestart med et føringsmål på straffespark efter et kvarter skulle ikke vise sig at være nok for det nyoprykkede 3F-Ligahold FC Thy - Thisted Q, der tirsdag aften endtemed at tabe med hele 5-1 til de danske mestre fra Fortuna Hjørring.

Men efter en flot sejr over Odense i premiereweekenden kan holdet godt være tilfredse med, hvor man står efter de første to kampe i landets bedste række.

- Vi kan godt være glade for den første halvleg, som vi leverer. Vi var selvfølgelig indstillede på, at Fortuna ville have bolden mest, men vi havde trænet meget på, at vi skulle være meget direkte i vores omstillinger, og jeg synes faktisk, at vi var farlige hver gang, vi kom over midten. Med lidt held kunne vi godt have scoret et mål mere inden pause, siger træner Torben Overgaard.

Han har stadig svært ved at vurdere helt, hvor holdet står efter oprykningen til 3F-Ligaen.

- Det er svært at vurdere, for vi har nu mødt dem, der endte sidst i tabellen i sidste sæson og dem, der blev danske mestre i sidste sæson. Men på forhånd tror jeg bestemt gerne, at vi ville have solgt det for tre point efter to kampe. Nu skal spillerne restituere, for der er kamp igen allerede lørdag, og der blevet løbet rigtig mange meter i de første to kampe på fire dage, siger han.

Lørdag møder holdet VSK Aarhus på udebane.