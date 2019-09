FC København henter Bendtner til Danmark

KØBENHAVN: Nicklas Bendtner skal for første gang spille professionel fodbold for en dansk superligaklub.

Kort før transfervinduet lukker mandag aften, meddeler FC København på sin hjemmeside, at de forsvarende danske mestre har hentet angriberen i Rosenborg og givet ham en kontrakt, der løber frem til udgangen af 2019.

Bendtner vil onsdag deltage i sin første træning i FCK.

På sin instagramprofil beskriver Bendtner sit skifte til københavnerklubben som en helt særlig chance.

- Jeg vil gøre alt i min magt for at gribe den (chancen, red.) de næste fire måneder, skriver angriberen.

Det er ikke mere end små to uger siden, at FCK-træner Ståle Solbakken afviste, at klubben overvejede at tilknytte Bendtner.

- Vi kender hans situation, men det er en spiller, som lige nu ikke ville kunne hjælpe i nogle måneder, når man ser på hans kampsituation, sagde nordmanden dengang til Ekstra Bladet.

Den tidligere Arsenal- og Juventus-spiller var senest i aktion for Rosenborg 28. april i et 0-3-nederlag til Molde.

- Det var ikke med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren. Men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere.

- Jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før, skriver Bendtner på sin instagramprofil.

Danskeren kom til den norske klub i 2017 fra engelske Nottingham Forest og endte som topscorer i Norges bedste række i sin første sæson.

Forud for denne sæson afsonede han en straf på 50 dages fængsel for vold mod en taxachauffør sidste år i København. Straffen blev afsonet med fodlænke i København.

Rosenborg meldte i juli ud, at Nicklas Bendtner i løbet af sommeren ville forlade den norske fodboldklub.

