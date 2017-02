KØBENHAVN: FC København giver ikke Brøndby et udebaneafsnit i Telia Parken til superligakampen 19. februar. Det bekræfter de to rivaliserende klubber på deres respektive hjemmesider.

- FC København har desværre meddelt os, at de per dags dato inddrager udebaneafsnittet til derbyet 19. februar i Telia Parken, hvilket betyder, at Brøndby-fans desværre vil være forment adgang til Telia Parken til derbyet.

- Vi er naturligvis chokerede over denne udmelding, da den bryder den aftale, vi indgik med Divisionsforeningen og FC København i januar, skriver Brøndby på sin hjemmeside.

På et møde mellem parterne 12. januar blev det aftalt mellem de to klubber og Divisionsforeningen, at Brøndby skulle modtage og varetage salget af 1400 billetter.

På grund af utilfredshed med mængden af billetter luftede Brøndby-fangrupperne Brøndby Support og Alpha muligheden for at boykotte udekampen.

Det fik FCK til at spørge Brøndby, om gæsterne ønskede et udebaneafsnit.

Ifølge FCK undlod Brøndby flere gange at besvare det spørgsmål, hvorfor der nu ikke kommer et udebaneafsnit, så billetterne i stedet kan sælges til tilskuere, som ikke vil boykotte kampen, lyder det fra FCK.

- Brøndby har vidst præcist, hvordan udebaneafsnittet ville se ud i knap en måned, men har altså ikke villet give klar besked på, om der ville være en boykot eller ej - til trods for, at vi flere gange har udskudt fristen for en tilbagemelding, skriver FCK på sin hjemmeside.

Brøndby kalder inddragelsen af udebaneafsnittet en "unødvendig handling" og en situation, som "sagtens kunne løses gennem dialog".

- Det sætter samtidig en farlig præcedens, for skal det være tilladt, at man som hjemmehold uden videre kan fjerne et udebaneafsnit, hvis man så for eksempel kan drage sportslig fordel af det?

- Vi har i de seneste dage forsøgt adskillige gange at få FC København i dialog i forsøget på at finde en løsning på tilskuerrestriktionerne, der tildeles Brøndbys fans i udebaneafsnittet.

- Så sent som i går fremsendte vi FC København endnu et løsningsforslag, men alle forslag er desværre blevet blankt afvist, og man har nu valgt helt at fjerne udebaneafsnittet, lyder det fra Brøndby.

Ud over kampen i næste uge skal de to klubber formentlig mødes yderligere to gange i forårets slutspil.

/ritzau/