AaB henter premierepoint mod reduceret FCK-mandskab

FODBOLD:Guldfavoritterne fra FC København måtte søndag nøjes med et enkelt point i sæsonpremieren, da københavnerne spillede 2-2 mod AaB i Parken efter en særdeles dramatisk anden halvleg.

Efter en uskøn og udramatisk første halvleg blev der i anden halvleg skruet op for intensiteten, hvilket blandt andet resulterede i flere grimme frispark og et direkte rødt kort til FCK's Nicolai Boilesen efter 72 minutter.

Kampens fire mål faldt dog inden det, og resultatet var i sidste ende ganske fair, selv om det faktisk var AaB, som var tættest på en sejr.

FCK formåede dermed ikke at få fuldt udbytte af, at den største titelkonkurrent FC Midtjylland tabte med 1-2 til OB i fredags.

Første halvleg i Parken var i store dele præget af mange uprovokerede fejl fra begge mandskaber, men kort før pausen blev kampen kickstartet.

Her gjorde først AaB-debutant Louka Prip Parkens tilskuere helt stille, da den tidligere Horsens-kant efter et par små træk i feltet sparkede gæsterne i front fra en spids vinkel.

Bare et par minutter senere brød hjemmepublikummet dog ud i jubel, da polske Kamil Wilczek udlignede for FCK til pausestillingen 1-1.

FCK kom herefter godt ud til anden halvleg, og mindre end to minutter efter pausen kom værterne foran.

FCK-talentet Mohammed Daramy kom først på et indlæg fra højre side og sparkede sikkert københavnerne på 2-1.

Det gav selvtillid til FCK, som fik mere flow i spillet, men det samme gjorde AaB.

Og i det 69. minut kom udligningen fra den tidligere FCK'er Kasper Kusk, da han fra tæt hold sparkede bolden i nettaget.

Få minutter senere blev Nicolai Boilesen præsenteret for et direkte rødt kort efter en alt for hård tackling på AaB's Mathias Ross.

