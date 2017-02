KØBENHAVN: Topopgøret mellem ærkerivalerne FC København og Brøndby endte uden mål, da holdene indledte forårssæsonen i Superligaen.

26.686 tilskuere var mødt frem i Telia Parken, hvor næsten alle Brøndbys fans havde boykottet 0-0-kampen.

Det gav en lidt stemningsforladt atmosfære, da der manglede modsvar til FCK-tilskuernes ensidige hyldest af hjemmeholdet.

FCK dominerede fodboldkampen i begyndelsen og kom også frem til flere skudforsøg i de første 20 minutter.

Men hverken Federico Santander, Youssef Toutouh eller Peter Ankersen kunne passere en stærkt spillende Frederik Rønnow i Brøndby-målet.

FCK-spillerne appellerede for straffespark i to situationer, hvor Andreas Cornelius blev forhindret i afslutninger, men dommer Jakob Kehlets fløjte forblev tavs.

Cornelius, der var involveret i meget, fik et korrekt gult kort for at nedlægge Rønnow, der kom godt ud af sit mål. Og generelt gik spillerne fysisk hårdt til hinanden.

Det udløste i løbet af kampen otte ligeligt fordelte gule kort, og Kehlet havde i perioder svært ved at dæmpe gemytterne på banen.

Brøndby-angriberen Kamil Wilczek stod for Brøndbys farligste forsøg i første halvleg, men han ramte ikke målet på sit forkølede saksespark.

Også Brøndbys midtbanespiller Lebogang Phiri havde et udmærket skudforsøg for udeholdet efter 28 minutter.

Brøndby begyndte bedst i anden halvleg, og midtbanespilleren Hany Mukhtar havde et godt skudforsøg lige forbi stolpen.

Der var som nævnt ikke mødt mange Brøndby-tilskuere op til kampen, og en hurtig tælling viste, at der var omkring 60 personer, der støttede udeholdet.

FCK-anfører Mathias "Zanka" Jørgensen fik muligheden på et hovedstød, men headede over mål.

FCK-backen Peter Ankersen fik også en stor mulighed i slutminutterne, men han skød langt over mål.

Der var optræk til flere chancer, men det meste førte ikke til noget i den defensivt og taktisk prægede forestilling med masser af frispark.

Opgøret vil ikke gå over i historien som noget specielt mindeværdigt derby. Dertil var spillet for rodet, og modet til at gå helhjertet efter sejren for lille hos begge mandskaber.

Med det ene point fører FCK stadig ligaen solidt med 11 point ned til Brøndby. Der resterer fire spillerunder af grundspillet.

FCK har med 0-0-resultatet i øvrigt fortsat ikke tabt en superligakamp på hjemmebane siden august 2014.

/ritzau/