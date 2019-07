FCK sælger Robert Skov til Hoffenheim

KØBENHAVN: FC København har solgt kantspilleren Robert Skov til den tyske bundesligaklub Hoffenheim.

Det oplyser de danske mestre i en fondsbørsmeddelelse.

- F.C. København har indgået kontrakt om salg af kontraktrettigheden på Robert Skov til den tyske klub TSG 1899 Hoffenheim, skriver FCK på sin hjemmeside.

- Kontrakten indeholder enkelte betingelser, som alle forventes opfyldt.

Hoffenheim bekræfter også købet på Twitter, hvor det oplyses, at Skov har fået en femårig kontrakt med klubben.

Af samme årsag er Robert Skov ikke med i lørdagens kamp på udebane mod AC Horsens.

Parken Sport & Entertainment - der ejer FCK - opjusterer forventningerne til resultatet før skat med 40 millioner kroner og ser nu et resultat før skat på 85-100 millioner kroner.

Robert Skov kom til FCK fra Silkeborg i januar 2018, og efter en tilvænningsperiode i den første halvsæson, bragede han for alvor igennem i sidste sæson.

Her hamrede han utrolige 29 kasser ind på vejen mod DM-guldet, og dermed slog han Ebbe Sands tidligere målrekord i Superligaen.

Hoffenheim sluttede som nummer ni i Bundesligaen i sidste sæson efter en tredjeplads året før.

Robert Skovs landsholdskollega Jannik Vestergaard har tidligere spillet fem sæsoner i Hoffenheim fra 2010 til 2015.

Den nu tidligere FCK'er fik debut for det danske A-landshold i 5-1-sejren mod Georgien 10. juni i år, men var allerede tilbage i marts måned udtaget af Åge Hareide. Her kom en skade dog i vejen for en mulig debut i rødt og hvidt.

Straks efter debuten i juni drog han med U21-landsholdet til EM i Italien, hvor han bidrog med en enkelt scoring i de tre gruppekampe.

/ritzau/