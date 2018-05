FCK snupper AaB’s mentaltræner

FODBOLD: AaB må sige farvel til Martin Langagergaard, der de seneste 12 år har været tilknyttet superligaklubben som mentaltræner og sportspsykologisk rådgiver.

AaB meddeler således, at Martin Langagergaard har valgt at skifte til FC København.

- Vi er ærgerlige over, at Martin har valgt at forlade os, men ønsker ham samtidig held og lykke med sin nye udfordring i FC København. Martin har med sin professionalisme og fine menneskelige kvaliteter haft stor betydning for såvel vores spillertrup som trænerstab, og han har på flere plan været en vigtig sparringspartner, siger sportsdirektør Allan Gaarde til AaB’s hjemmeside.