FCK uddeler karantæner til mere end 100 personer

FC København forventer, at over 100 personer får karantæne til alle klubbens kampe både ude og hjemme efter den ballade, der opstod i forbindelse med søndagens kamp ude mod Brøndby.

- Arbejdet med at identificere dem, der var involveret i episoden til søndagens derby, er nu så fremskredent, at vi forventer at over 100 personer får karantæne til alle FC Københavns kampe både hjemme og ude, skriver FCK på sin hjemmeside.

FCK-direktør Anders Hørsholt kalder det "en meget, meget alvorlig sag for alle i FC København".

- Derfor er det afgørende for os at være hurtige, men også grundige og effektive i arbejdet med at finde de involverede. De skal have deres straf af os, og af politiet i de tilfælde, hvor det også er relevant.

- Desuden bliver oplysningerne om alle, der har overtrådt stadionreglementet på Brøndby Stadion, overleveret til Brøndby, som vil udstede afgifter ifølge deres stadionreglement, siger Hørsholt.

