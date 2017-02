IKAST: FCM Håndbold er sikker på at ende minimum på andenpladsen i Primo Tours Ligaens grundspil, efter det onsdag aften lykkedes at besejre Team Esbjergs danmarksmestre med 27-25.

De to bedstplacerede hold i grundspillet drager fordel af at ryge direkte i DM-semifinalen.

Derfor giver onsdagens sejr mulighed for i højere grad at prioritere klubbens afgørende gruppekampe i Champions League, hvor FCM ligger til at gå videre til kvartfinalerne.

Esbjergs forsvarende mestre har derimod rigeligt at kæmpe for i grundspillets sidste fire spillerunder.

Holdet ligger aktuelt nummer fem, men både Silkeborg-Voel og Odense presser på for at overhale Esbjerg.

Det kræver en plads i top-6 at sikre sig adgang til slutspillet.

FCM måtte dog arbejde hårdt for at sikre sig semifinalebilletten.

I første halvleg lykkedes holdet kun i momenter med at få skruet tempoet højt nok op til, at Esbjerg kom i problemer. Derfor var vestjyderne godt med og førte flere gange undervejs.

Ved pausen førte FCM med et mål - 15-14 - men kort inde i anden halvleg var forspringet vokset til tre mål.

Det lykkedes dog ikke at få koblet Esbjerg af, men i FCM-målet sørgede Sabine Englert for, at det omvendt heller ikke lykkedes Esbjerg at komme op på lige i løbet af anden halvleg.

Kampen fik sin reelle afgørelse, da landsholdsfløjen Trine Østergaard bragte FCM foran med tre mål med et minut tilbage af kampen.

Randers HK kan med en god afslutning på sæsonen også sikre sig en plads i slutspillet. Randrusianerne nuppede to point på hjemmebane, da holdet slog Skanderborg med 34-21.

