FCM hægter Brøndby af topstriden i underholdende kamp

FODBOLD: FC Midtjylland snuppede mandag aften alle tre point, da holdet hjemme slog Brøndby med 3-2 i en særdeles underholdende kamp.

Brøndby kom ellers foran to gange i løbet af kampen, men begge gange formåede hjemmeholdet at udligne, og til sidst løb FCM med sejren.

Sejren sender midtjyderne tilbage på Superligaens førsteplads, mens Brøndby er nummer syv hele 13 point efter.

De to hold skulle ikke bruge længe på at finde sig til rette. Brøndby bragte sig foran med 1-0 efter blot fire minutter.

FCM-målmand Jesper Hansens udspark blev blokeret af en hårdtarbejdende Kamil Wilczek, og så kunne angrebskollega Uffe Bech let sende bolden i et tomt mål.

Hjemmeholdet skulle dog bruge mindre end to minutter på at svare igen. Venstrebacken Marc Dal Hende flugtede flot et indlæg i kassen, og så var kampen ellers i gang.

Den hurtige start lagde dog en dæmper på kampen, og ingen af de to hold formåede for alvor at sætte sig på opgøret.

Efter 31 minutter viste Brøndby igen tænder. Et hjørnespark dumpede ned for fødderne af anfører Johan Larsson, som resolut bragede bolden op i venstre målhjørne til 2-1.

Efter pausen blev det hurtigt 2-2. En fiks kombination med backen Joel Andersson sendte Awer Mabil fri, og han kunne let sende bolden fladt i mål.

Brøndbys Joel Kabongo vil formentlig ærgre sig over, at overliggeren stod i vejen for et nyt føringsmål til gæsterne efter 66 minutter.

Begge hold søgte med lys og lygte efter sejren i de sidste tyve minutter, og det skulle lykkes for FCM. Marc Dal Hende afgjorde kampen med et hovedstødsmål på Jakob Poulsens præcise indlæg efter 77 minutter.

FCM møder allerede torsdag FC København i pokalturneringen. FCK er også Brøndbys næste opgave i den kommende superligarunde.

/ritzau/