FCM køber Silkeborg-bomber et halvt år før kontraktudløb

HERNING:FC Midtjylland forstærker angrebet på transfervinduets sidste dag med Silkeborg-topscorer Ronnie Schwartz.

Det oplyser FCM i en pressemeddelelse.

30-årige Ronnie Schwartz har underskrevet en kontrakt frem til udgangen af 2021 med topholdet i Superligaen.

Ronnie Schwartz havde kontraktudløb i Silkeborg til sommer, og ifølge Ekstra Bladet betaler midtjyderne to millioner kroner for angriberen.

- For mig er det meget stort at skrive under med FCM, og jeg glæder mig til at løbe ind på MCH Arena. Jeg er så klar til at bidrage til, at klubben kan opfylde sin ambition om at vinde mesterskabet i denne sæson, siger Ronnie Schwartz i pressemeddelelsen.

Ronnie Schwartz møder til træning med sine nye holdkammerater i FCM lørdag, mens både FCM og Silkeborg bekræfter, at FCM udlejer 20-årige Junior Brumado til Silkeborg på en aftale, der løber resten af sæsonen.

Ronnie Schwartz siger goddag til toppen af rækken, men han siger samtidig farvel til bunden, da Silkeborg er bundhold i Superligaen.

Til Silkeborgs hjemmeside lægger angriberen ikke skjul på, at han har ønsket at komme væk.

- Nogle gange kommer der nogle muligheder, som man bare må forfølge.

- Dette er en af dem. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har presset på over for Silkeborg for at få lov at skifte et halvt år før kontraktudløb, og jeg ville have svært ved at motivere mig selv til den opgave, Silkeborg står overfor, hvis tilbuddet fra FCM ikke var blevet til noget.

- Derfor er jeg glad for, at Silkeborg accepterede mit ønske, siger Ronnie Schwartz.

Han har vist udsøgt målfarlighed i sin tid i Silkeborg, hvor han har scoret hele 40 mål i 50 kampe. I denne sæson er Ronnie Schwartz noteret for 12 sæsontræffere.

Det placerer ham på andenpladsen på topscorerlisten efter Kamil Wilczek, der tidligere i januar blev solgt til tyrkiske Göztepe.

Kamil Wilczek topper stadig listen med sine 17 mål i denne sæson for Brøndby.

Bashkim Kadrii skiftede for nogle dage siden fra OB til den saudiarabiske klub Al Fateh, og Bashkim Kadrii er noteret for ti sæsontræffere i Superligaen på tredjepladsen.

FCM har på førstepladsen 50 point efter 20 runder i denne sæson, mens Silkeborg har 10 point.

