FCM scorer kassen på lynsalg af ubrugt tysker

Det blev til en lynkarriere i FC Midtjylland for den 28-årige offensivspiller Dominic Drexler.



Efter blot 20 dage hos mesterholdet er tyskeren skudt afsted og allerede solgt til FC Köln.



Det meddeler FCM i en pressemeddelelse fredag.



Her fortæller klubben, at Drexler er solgt i en handel med en stor økonomisk gevinst for midtjyderne.



Dominic Drexler blev hentet til Herning fra tyske Holstein Kiel, og det var meningen, at han skulle spille en stor rolle i en sæson, hvor FCM skal forsvare mesterskabet og samtidig forsøge at kvalificere sig til Champions League.



- Sådan gik det ikke - i stedet udviklede planen sig til en ny og stor økonomiske gevinst for FC Midtjylland, skriver klubben fredag i meddelelsen.



/ritzau/