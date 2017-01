HERNING: Sønderjyske sælger svenske Simon Kroon til FC Midtjylland med omgående virkning.

I samme handel indgår også Sønderjyske-spillerne Janus Drachmann og Marc Dal Hende, som ellers først skulle være tiltrådt hos FCM til sommer.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen er tilfreds med resultatet af forhandlingerne, som endte med at sende tre spillere til Herning få dage før, transfervinduet lukker.

- Alle tre spillere har gjort det rigtigt godt for os. Drachmann og Dal Hende var uanset væk fra sommer, og så var vurderingen på salg nu kontra at beholde dem i foråret, og når alle parametre blev taget med i betragtning, gav det mening at sælge dem nu.

- Simon var også hele tiden i pipelinen for at skulle sælges, når rette klub og pris var der for begge parter, og derfor har vi accepteret også at sælge ham til FC Midtjylland.

- Vi vil gerne takke Simon Kroon, Janus Drachmann og Marc Dal Hende for deres indsats i SønderjyskE, og ønsker alle tre al mulig held og lykke på deres videre vej, siger Hans Jørgen Haysen./ritzau/