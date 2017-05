FCN holder liv i europæisk drøm med storsejr

FARUM: Der er fortsat håb om europæisk deltagelse i næste sæson for FC Nordsjælland.

Holdet fra Farum vandt tirsdag med hele 4-1 over Sønderjyske, og dermed er FCN fortsat i spil til Superligaens fjerdeplads.

Hjemmeholdet dominerede Sønderjyske fra start til slut, og det viste sig også på resultattavlen til slut, efter at FCN to gange i slutfasen fik bolden i nettet.

FCN havde op til kampen mod sønderjyderne ikke vundet i de fire seneste forsøg i Superligaen, men det blev der lavet om på tirsdag aften.

Værterne startede kampen som lyn og torden, og allerede efter fem minutters spil var der gevinst.

FCN-spilleren Stanislav Lobotka sendte lynhurtige Ernest Asante afsted i dybden, og han sendte på fornem vis bolden i nettet til en tidlig føring.

I det 41. minut var opskriften den samme som ved føringsmålet. En lang bold blev slået frem til Asante, som dog denne gang uselvisk sendte bolden videre til Emiliano Marcondes, der let kunne gøre det til 2-0.

FCN-dominansen fortsatte også efter pausen, hvor gæsterne i perioder dog kom bedre med. Efter 69 minutter fik Johan Absalonsen ud af det blå reduceret, da han bankede bolden i nettet fra nært hold.

Superliga-topscorer Marcus Ingvartsen slukkede dog gæsternes spinkle håb, da han i det 81. minut udnyttede en chance fra straffesparkspletten.

Sønderjyske-spilleren Kees Luijckx var forinden blevet dømt for hånd på bolden og modtog sit andet gule kort.

FC Nordsjælland var dog ikke færdige, og efter 86 minutter gjorde Mathias Jensen det til slutresultatet 4-1. Et smukt mål, hvor værterne spillede Sønderjyske helt tynde.

Med sejren kan FCN fortsat nå fjerdepladsen med to runder tilbage. De står nu noteret for 46 point på femtepladsen. Det er to færre end FC Midtjylland, som lørdag kommer på besøg i Farum.

/ritzau/