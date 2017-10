FCN satser på kvindehold i europæisk top i 2023

FODBOLD: Kvindefodbold har fået et løft med landsholdets EM-sølvmedaljer i sommer, og superligaklubben FC Nordsjælland springer nu med på det accelererende kvindefodboldtog.

På et pressemøde torsdag i Farum præsenterede klubben et nyt projekt, hvor man fra sommeren 2018 åbner et fodboldakademi for piger og kvinder, og i sommeren 2019 vil man have et elitehold i 3F-Ligaen, landets bedste kvinderække.

Målsætningen er for eliteholdet, at man i 2022 vil være i toppen af 3F-Ligaen, og at man året efter vil være i Champions League.

- Vores investering i pige- og kvindefodbold vil byde på et setup, som ikke er set før på disse breddegrader, lyder det fra administrerende direktør i FCN, Søren Kristensen.

- På toppen af kransekagen vil vi bringe Champions League til Farum, Furesø Kommune og Nordsjælland inden 2023, og vi forventer at gøre det jævnligt derefter.

Fundamentet skal bygges på det akademi, der oprettes for pigefodbold, hvorigennem talentstrømmen til holdet skal komme.

- Vi gør det på den måde, FC Nordsjælland gør det på. Vi kører nedefra og op, lyder det fra Søren Kristensen.

Klubben har et fodboldprogram i Ghana for kvinder, og disse kan også blive en del af projektet i Danmark.

- Vi vil arbejde med spillere herfra og med spillere fra vores akademi i Ghana, forklarer direktøren.

FCN-formand Tom Vernon håber, at andre klubber vil følge med i satsningen på kvindefodbold, og han har svært ved at forstå, hvorfor andre ikke allerede har kastet sig ud i det.

- Det er utroligt, at der findes ret intelligente mænd, som siger, at de endnu ikke kan se, hvordan man får afkast ved at investere i kvindefodbold, siger han.

- Det er en absolut "no-brainer". Afkastet på investeringen er for mig indlysende, og jeg er stolt af at sætte det i værk.

Klubben har ansat Christian Taylor som chef for kvindeafdelingen. Han har tidligere været ansat i Brøndby, hvor han har været en del af kvindeafdelingen.

/ritzau/