TILBUDSJAGT: Lyder et tilbud næsten for godt til at være sandt, er det det sikkert også.

Det gælder særligt de mange såkaldte dealsites, der ofte lokker bilejere med tilbud på især rustbeskyttelse og serviceeftersyn. Men selvom her-og-nu-tilbuddene umiddelbart lyder gode, bør man se sig godt for, mener FDM.

- Vi hører i vores rådgivning med mellemrum fra medlemmer, der har fået et tilbud, der viste sig langtfra at være lige så godt, som det lød. Derfor bør man være skeptisk, når man støder på tilbud på de forskellige dealsites. Også selvom de kan være fristende. Vore oplevelse er, at kvaliteten ofte er meget svingende, og som forbruger skal man derfor sikre sig, at man rent faktisk får det produkt, man har betalt for, siger seniortekniker i FDM, Jørgen Jørgensen.

Fraskriver sig ansvar

Fælles for de forskellige tilbud er også, at det pågældende dealsite fraskriver sig ansvar for ydelsen, og derfor kan man kun klage på værkstedet, der har udført opgaven, og ikke dér, hvor man har købt ydelsen.

Det gælder blandt andet tilbud på rustbeskyttelse, der har vist sig at være så dårligt udført, at tilbuddet reelt har været værdiløst.

Blandt de stikprøvekontroller, som FDM er med til at udføre, er der fundet flere eksempler på rustbeskyttelse, hvor man hverken har afmonteret inderskærme eller har fulgt et sprøjteskema, som ellers er normal praksis.

Svært at gennemskue

Det samme gælder "deals" om service på bilen. Her er tilbuddene ofte ikke særlig godt beskrevet, og dermed kan det være svært at gennemskue, hvad man rent faktisk får for sine penge.

- Vi ser også værksteder, som ikke følger producentens serviceplan eller bruger en anden motorolie end den foreskrevne. Resultatet er, at man risikerer, at bilen langtfra får den service, som er nødvendig, siger Jørgen Jørgensen og tilføjer:

- Mange værksteder og rustbeskyttere gør et godt og grundigt stykke arbejde, og der er heller ikke noget forkert i at tage imod et godt tilbud. Grundlæggende handler det om, at man bruger sin sunde fornuft, for ting og ydelser kan også blive for billige.

Man kan i seneste nummer af Motor læse mere om, hvordan man undgår de dårlige deals.