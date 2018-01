FDM-boss i kamp for din bils data

BILER: Der både lagres og flyder en stadig større strøm af data og informationer fra nye biler, som ikke alene kan fortælle en masse om ejernes gøren og laden, men som også er guld værd for bilfabrikkerne, der kan videresælge informationerne.

Tag bare nye systemer som Opels Onstar eller VW’s Min Volkswagen, der både kan fortælle om bilens placering eller sundhedstilstand og på den måde giver bekvemmelighed men altså også sladrer om bilejeren.

Den slags kommer der meget mere af i de kommende år, og bag ved kulisserne kæmper både bilfabrikker og bilistorganisationer som FDM for at få fat i den lange ende.

I de kommende år bliver det en dansker, som skal frem i forreste frontlinje om rettighederne til egne informationer, nogle som i disse år også diskuteres andre steder, for eks. omkring Facebooks informationer.

65-årige Thomas Møller Thomsen, der er adm. direktør for FDM, er valgt som præsident for FIA’s region 1, der er en sammenslutning af europæiske automobilklubber, som strækker sig over Europa, Afrika og Mellemøsten.

Med Opels Onstar-system kan man se bilens placering, ligesom fabrikken kan indhente andre oplysninger. Foto: Opel

Herhjemme har FDM kørt kampagnen "My car, My informations" og Thomas Møller Thomsen er ikke i tvivl om, at netop "Connected cars" giver nogle af de største omvæltninger for bilisterne i de kommende år.

- Bilproducenterne har en tendens til at trække data hjem til sig selv, så nu handler det om, hvem der har rettighederne til bilens data. Det gælder bl.a. oplysninger, som er nødvendige for at kunne lave service på bilen. Man skal selv kunne bestemme, hvor man vil have lavet service. Det er en ret klar konsekvens, hvis det ikke er tilfældet, siger Thomas Møller Thomsen.

Registreringen er allerede i dag omfattende i nogle biler. Således skal man i en BMW i3 ifølge FDM acceptere en række dialogbokse, der åbner for at videregive informationer for overhovedet at kunne betjene infotainment-systemet.

Desuden skal der være skarp kontrol med, hvem af tredjeparts virksomheder, som bl.a. forsikringsselskaber, som bilfabrikkerne må give oplysningerne videre til.

Allerede nu er en del reguleret af lovgivningen, men i takt med at teknologien bliver mere omfattende, skal EU ind og regulere på området. Derfor bliver der både fra bilistklubber og bilproducenter lavet omfattende lobbyarbejde i EU-maskineriet.

Det er dog ikke kun bilfabrikkerne, men også andre aktører som allerede kan få adgang til din bils data. Det gælder bl.a. Tryg Drive, som kan registrere bilistens adfærd mod rabat eller Telia Sense, der giver forskellige fordele, men også registrerer gennem bilens såkaldte OBD-stik.

Et system som Min Volkswagen giver en masse fordele for bilisten. Men der flyder også informationer fra bilen. Foto: VW

FIA, der står for Federation Internationale de l’Automobile, og omfatter 37 mio. medlemmer i 114 bilklubber, arbejder med en række store emner. Her skal flere favne meget forskellige lande med meget forskellige kulturer. Trafiksikkerhed et af de emner, som er højest prioriteret.

- Hver dag dør der 3500 mennesker i trafikken verden over, så trafiksikkerheden betyder rigtig meget. Det handler både om infrastruktur som veje, sikkerheden i bilerne samt adfærd og optræden i trafikken, siger Thomas Møller Thomsen.

Europa er kernen i FIA-samarbejdet. Her arbejdes bl.a. med at få fælles fodslag omkring roadpricing, som er mere udbredt sydpå, og kontrol af VW-koncernen i forbindelse med dieselgate, hvor der er mulige krav fra bilejerne og opfølgning omkring emission.

Det er arbejdet med den brede vifte af opgaver, som fængede for Thomas Møller Thomsen, da han sagde ja til opgaven.

- Det giver stor mulighed for at få indflydelse på de vigtige beslutninger om rammevilkårene for bilisterne og store muligheder for at netværke og få inspiration og perspektiver til arbejdet med at udvikle FDM, slutter han.