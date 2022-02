FDM: Højesteretsdom om parkeringsbøde danner præcedens

KØBENHAVN:En parkeringsbøde fra 2018 er blevet omstødt i Højesteret.

FDM, der varetager bilisternes interesser, kalder det en vigtig dom, der danner præcedens.

- Den slår fast, at med den her gps-problematik, som jo desværre er velkendt, når det kommer til parkeringsapps, er det helt afgørende, at man som parkant bliver gjort opmærksom på, at gps'en kan fejlplacere dig, siger Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Dommen omstøder en bøde fra 2018, hvor en forbruger ved en fejl betalte for sin parkering i et forkert område. Det var, fordi parkeringsappen EasyPark ikke viste det rigtige område, at forbrugeren betalte for parkering det forkerte sted.

Det er parkeringsselskabet Apcoa Parking A/S, der gav bøden.

Dennis Lange forklarer, at de fleste parkeringsapps siden 2018 har ændret deres systematik, så man bliver gjort opmærksom på, at appens gps kan tage fejl af ens placering.

- Så problemet er til dels løst i praksis.

- Men det, som Højesteret også slår fast, er, at når man som parkeringsselskab vælger at acceptere en vis betalingsløsning, så kan man som kontrolinstans ikke bare fraskrive sig ansvaret for, om den app fungerer korrekt, siger han.

Dennis Lange mener altså, at dommen fra Højesteret danner præcedens.

- Hvis man har fået en afgift på samme grundlag, hvor appen ikke advarede om, at der kan være de her gps-problemer, så kan man med denne dom i hånden få sin sag afgjort på samme vis.

- Dommen er meget klar og danner helt klart præcedens, siger han.

Har man som forbruger fået en bøde, der er identisk med den fra Højesteret, anbefaler Dennis Lange, at man kontakter parkeringsselskabet.

- Der kan man passende sende dommen med for at understøtte sin argumentation, siger han.

Borgeren, der nu har fået omstødt sin parkeringsbøde fra 2018, er advokat og har selv ført sagen i alle tre instanser.

Da sagen kom i Højesteret gik Forbrugerombudsmanden også ind i sagen.

