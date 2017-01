AALBORG: Bilejernes organisation, FDM, har gjort alvor af truslen om at indberette Aalborg Kommune til Vejdirektoratet og Statsforvaltningen i sagen om parkeringsafgifter.

Det oplyser jurist i FDM, Dennis Lange, til DR Nordjylland.

Et næsten enigt byråd vedtog i december at indføre en ny parkeringsstruktur. Den indebærer blandt andet, at timerne med gratis parkering bliver færre, og at det nogle steder bliver dyrere at parkere.

Ændringerne vil sammenlagt give Aalborg Kommune en merindtægt på i omegnen af syv millioner kroner.

Og det svarer netop lige til tabet af indtægter fra den kommende lukning af en populær parkeringsplads i centrum af Aalborg - en ved Budolfi Kirke.

- Men man må kun ændre parkeringsreglerne af trafikale - ikke økonomiske hensyn, påpeger jurist Dennis Lange fra FDM, overfor DR Nordjylland.

Aalborg Kommune står dog fast på, at den nye parkeringsstruktur er lovlig, og derfor går FDM videre med sagen.