Fed ketchersport på vej: Nyt padelcenter til Aabybro - det første af sin slags i Jammerbugt

Helt nyt indendørs padelcenter i Aabybro skal stå klar i slutningen af sommeren 2022. Det fortæller Claus Poulsen fra World Badminton Education. Claus Poulsen har sin daglige gang i Aabybro, og han har sat projektet i søen i samarbejde med firmaet HAJ-Industrivej - ligeledes fra Aabybro.

Det bliver det første af sin slags i Jammerbugt Kommune.

- Det bliver et helt nybygget, topmoderne padelcenter, som skal opføres på Industrivej i Aabybro, og vi forventer, at det står klar i slutningen af sommeren 2022, siger han.

Der kommer et stort indendørs padelcenter med tre doublebaner og en single bane. Det opvarmede center - der får over otte meter til loftet - byder også på skønne badefaciliteter og et hyggeligt loungeområde.

- Padeltennis er i rivende udvikling i Europa og DK og vi ønsker at tilbyde dette i Aabybro til glæde for indbyggerne i Aabybro og Jammerbugt kommune generelt, samt turister og alle andre interesserede i sporten, siger han.

Padeltennis er et spil som kan spilles af alle uanset niveau. Spillet er en skøn blanding af tennis og squash, og spilles på en lukket bane, bygget i en kombination af glas/stål, og med et tællesystem, som det man kender fra tennis.

- Vi ved, at rigtig mange fra Aabybro og oplandet allerede i dag har taget sporten til sig. De kører i dag til Aalborg og andre steder i Nordjylland for at nyde spillet. Det vil vi nu gerne gøre noget ved, siger han.

Byggeprocessen begynder nu, og håbet er, at det nye center kan tage imod de første gæster i slutningen af sommeren.

- Vi ønsker at lave et padelcenter ,som vil skabe mange gode oplevelser på banerne samtidig med at danne rammen for hyggeligt samvær i vores dejlige loungeområde. Derfor bliver faciliteten også opvarmet, så man kan sidde og nyde en kold drink efter kampen eller en dejlig kop kaffe, siger han.