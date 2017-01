MELBOURNE: Roger Federer er ved at bevise, at han på ingen måde er færdig trods sine 35 år og en længere skadepause for nylig.

Søndag spillede den 17.-seedede levende legende sig i kvartfinalen ved Australian Open efter en udmarvende dyst over fem sæt mod femteseedede Kei Nishikori. Sejren lød på 6-7, 6-4, 6-1, 4-6 og 6-3.

Den schweiziske veteran fik en forfærdelig indledning på opgøret, hvor hans normalt så stærke serv voldte ham store problemer.

To gange blev Federer brudt, Nishikori strøg på 4-0 og 5-1, inden den 17-foldige grand slam-vinder vendte stærkt tilbage.

Federer brød tilbage to gange, og så røg spillerne ud i tiebreak. Her var marginalerne med japaneren, som fik halet sættet hjem efter 7-4 i tiebreaken.

Men Federers 35-årige krop var blevet varm. Han fik barberet de uprovokerede fejl væk, og pludselig sad det farlige angrebsspil igen lige i skabet.

Med et enkelt servegennembrud i andet sæt tog schweizeren sættet med 6-4, og i tredje sæt blev japaneren udspillet, som Tomas Berdych blev det i Federers seneste kamp.

6-1 til Federer, som lignede en mand med direkte kurs mod et kvartfinaleopgør mod Mischa Zverev, der sensationelt sendte Andy Murray ud.

Schweizeren kom også godt i gang i fjerde sæt, og han havde flere breakmuligheder i japanerens serv ved 2-1 i Federers favør.

Men Nishikori afværgede, og som man ofte ser, når en spiller har været tæt på et servegennembrud, så mister man fokus i egen serv efterfølgende.

Det skete for Federer. Nishikori kom på 3-2 og holdt serv frem til sætsejr på 6-4.

Federer er for nylig vendt tilbage efter en langvarig skade, og inden turneringen havde han sået tvivl om, hvorvidt han kunne stå distancen i en kamp over fem sæt.

Men det kunne han. Veteranen brød tidligt, og mens Nishikori måtte have behandling undervejs, tromlede Roger Federer videre og tog sættet og dermed kampen.

/ritzau/