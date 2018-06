Bommert hos YouSee: Hemmelige numre lagt på nettet i ugevis

DANMARK: Teleselskabet YouSee har ved en fejl lagt hemmelige oplysninger om 10.000 kunder frit tilgængeligt på nettet. Det skriver mediet Version 2.

YouSee, der er ejet af TDC og sælger telefoni, bredbånd og tv, har ifølge mediet ved en fejl flyttet 10.000 fastnetkunders hemmelige numre og/eller adresser over i den åbne database 118.dk. Her har oplysningerne kunne findes frem i op til 11 uger.

YouSee skriver i et skriftligt svar til Version 2, at fejlen skyldes, at man skulle flytte de mange data fra ét it-system til et andet.

- Vores kunder har betroet os deres kontaktinformationer, og de forventer med rette, at vi kan behandle data fortroligt. Vi beklager dybt, at vi ikke har levet op til dette.

- Hændelsen er et tilbageslag for os, fordi vi løbende investerer i beskyttelse af vores kunders data, skriver direktør for bredbånd og tv i YouSee, Jacob Mortensen, i en mail til Version 2.

Fejlen blev rettet 29. maj. Som kompensation tilbydes brugerne en måneds gratis bredbånd og tilbud om at skifte nummer gratis.

TDC oplyser, at fejlen er indberettet til Erhvervsstyrelsen, og at selskabet er i dialog med styrelsen om fejlen.

/ritzau/