Fejl og scoringskriser spolerer danske EM-bronzedrømme

HÅNDBOLD:Det skulle have været kulminationen på et overraskende flot EM for de danske håndboldkvinder, men det endte i en kæmpe skuffelse for danskerne i bronzekampen mod EM-sensationen Kroatien.

Efter en lige første halvleg leverede de danske spillere en elendig præstation efter pausen og tabte med 19-25.

En scoringspause på mere end 17 minutter i kampens slutning var den væsentligste årsag.

Dermed har Danmark stadig ikke vundet en medalje siden VM-bronzen i 2013.

Danmark kom helt skævt fra land i kampen. De tekniske fejl stod i kø offensivt, og der gik mere end seks minutter, før Anne Mette Hansen åbnede danskernes målkonto.

På det tidspunkt havde Kroatien lavet tre mål, men da først danskerne fandt fodfæste, havde Kroatien ingen modtræk.

Efter otte minutter bragte stregspiller Ana Debelic Kroatien foran 4-2, men derefter må spillerne have fået lidt af en deja-vu-oplevelse. For der skete det samme som i holdets semifinale mod Frankrig, hvor holdet gik helt i stå.

Mod Danmark blev det til en scoringspause på 11 minutter, hvor Danmark gik fra 2-4 til 7-4 med fem mål i træk.

Modsat franskmændene formåede Danmark dog ikke at stikke kniven ind og lukke kampen ned. Der blev ganske enkelt brændt for mange chancer.

Selv om opfindsomheden var til at overse i det kroatiske angrebsspil, lykkedes holdet med flere indspil til stregen, som gav pote.

Samtidig fortsatte Danmark med at brænde skud, og efter otte minutters dansk scoringspause og fire kroatiske mål på stribe måtte Jesper Jensen kalde til timeout seks minutter før pausefløjt.

Det fik bugt med scoringskrisen, men spillet var stadig ikke godt. Ved pausen var stillingen 11-11.

De danske kvinder havde stadig svært ved at finde melodien i starten af anden halvleg.

Kroaternes indspil til stregen blev ved med at volde problemer, og samtidig fik Sandra Toft ikke fat i ret meget.

Hun var ellers inden kampen sammen med Line Haugsted udtaget til EM's allstar-hold, men den danske stjernekeeper ramte slet ikke topniveauet.

Kroatien gik i front med 17-15, før Toft blev pillet ud. Althea Reinhardt, som havde snuppet to straffekast i første halvleg, fik chancen i målet. Men med begrænset effekt.

De manglende redninger betød også, at det danske kontraspil slet ikke var til stede. Mod en flok trætte kroater kunne det have givet en masse lette mål, men de udeblev.

Det gjorde de danske problemer til gengæld ikke. Forsvaret kunne slet ikke holde Katarina Jezic på stregen, og med et kvarter igen bragte hun Kroatien på 21-18 med sin femte scoring.

Danmarks angrebsspil var gået fra problematisk til decideret ringe og fantasiløst. Fra udligningen til 18-18 scorede danskerne ikke et eneste mål, og Jesper Jensen måtte kalde til timeout under seks minutter før tid efter hele 14 minutter uden mål.

Kroatien var gået i front med 23-18, og intet fungerede for de metalhungrende danskere.

Bundniveauet var skræmmende lavt, og fem minutter før tid var bronzechancen væk.

/ritzau/