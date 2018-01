Fejlagtige tilstandsrapporter forvirrer boligkøbere

En tilstandsrapport skulle gerne give et retvisende billede af husets bygningsmæssige tilstand.

Men ifølge Sikkerhedsstyrelsen er der fejl og mangler i op mod hver anden tilstandsrapport, skriver dagbladet Politiken

Det er et stort problem, der mindsker gennemsigtigheden på boligmarkedet, siger direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen.

- En så udbredt mængde af fejl betyder, at tilstandsrapporterne mister deres værdi.

- Det skaber manglende gennemsigtighed på boligmarkedet, og gør det svært at se sammenhængen mellem pris og kvalitet, siger han til Ritzau.

Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået 800 tilstandsrapporter i perioden fra juni til december sidste år.

Det førte til, at styrelsen måtte påtale fejl og mangler i 44 procent af rapporten. Kontrollen udløste også to egentlige disciplinærsager.

De konstaterede fejl og mangler dækker over alt fra mindre forhold i et enkelt punkt til forkert karaktergivning.

Karaktergivning er en byggeteknisk vurdering af boligen.

Curt Liliegreen mener, at de fejlbehæftede tilstandsrapporter blandt andet kan skyldes stort arbejdspres hos de konsulenter, der udarbejder dem.

- Jeg tror også, der er tale om, at man er presset til at levere et stykke arbejde, og der bliver simpelthen ikke brugt den nødvendige tid til at gennemgå ejendommen. Deraf kommer der en del sjusk, siger han.

Det bedste råd for en boligkøber, der er på jagt efter drømmeboligen, er ifølge Curt Liliegreen at alliere sig med sin egen byggesagkyndig.

- Hvis man ønsker at flytte ind i en bolig, hvor der ikke skal håndværkere på, så bliver man nødsaget til at tage en sagkyndig med ud, når man besigtiger ejendommen, siger Curt Liliegreen.

Han mener, at de mange fejl og mangler må føre til, at hele systemet omkring tilstandsrapporter bliver endevendt.

- Jeg mener, at systemet trænger til en grundig evaluering og gennemgang af kvaliteten. Derefter må vi så konkludere, hvordan vi får forbedret tilstandsrapporterne.

- Det her viser, at man er nødt til at stramme systemet op, siger han.

