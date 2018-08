Fem aktivister risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien

Saudi-Arabiens offentlige anklager går efter at få fem menneskerettighedsaktivister, der i øjeblikket afventer at komme for retten, idømt dødsstraf.

Det oplyser flere menneskerettighedsorganisationer, herunder Human Rights Watch (HRW).

En af de fem aktivister er Israa al-Ghomgham, der har siddet fængslet siden 2015. Hun menes at være den første kvindelige menneskerettighedsaktivist, der risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien.

Sarah Leah Whitson, der er direktør for Human Rights Watch i Mellemøsten, kalder straffen "uhørt":

- Enhver henrettelse er forfærdelig, men at gå efter dødsstraf til aktivister som Israa al-Ghomgham, der ikke engang er anklaget for voldelig opførsel, er uhørt.

Israa al-Ghomgham er en prominent shiamuslimsk aktivist, der blandt andet dokumenterede massedemonstrationer i landet tilbage i 2011.

al-Ghomgham og hendes mand blev begge arresteret i deres hjem i 2015 og har siddet fængslet siden.

Shiamuslimer er en minoritet i Saudi-Arabien. Flere anklager sunnimuslimske myndigheder for at forstyrre eller forbyde shiamulimers religiøse ceremonier. Og for at give shiamuslimer dårligere arbejds- og uddannelsesvilkår.

Det afviser regeringen.

Saudi-Arabien har tidligere henrettet shiamuslimske aktivister for, hvad menneskerettighedsgrupper kalder "politisk motiverede beskyldninger".

På de sociale medier florerer der rygter om, at de fængslede aktivister allerede er blevet henrettet. Det afviser flere aktivistgrupper dog.

Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister - herunder flere ikoner i landets kvindebevægelse - blevet fængslet, vurderer FN.

Flere er anklaget for at samarbejde med "fjender af landet", mens enkelte er blevet løsladt igen.

Tidligere på måneden blev de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi arresteret.

Samar Badawi er en prisvindende menneskerettighedsforkæmper og søster til bloggeren Raif Badawi, der i 2012 blev idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for blandt andet at kritisere islam på sin blog.

