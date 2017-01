Fem anholdt for knivstikkeri

De fem personer blev anholdt i løbet af aftenen og natten i forbindelse med efterforskningen. Frank Olsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at fortælle mere om hverken knivofret eller de fem anholdte.

SKAGEN: Fem personer er blevet anholdt i forbindelse med et voldsomt knivstikkeri i Skagen mandag aften.

