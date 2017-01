SVENSTRUP: Hele seks biler var tirsdag morgen omkring klokken 8 impliceret i et trafikuheld på motorvej E45.

Uheldet skete i det nordgående spor lidt syd for Svenstrup og skyldtes ifølge vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, uopmærksomhed.

Ingen personer kom til skade ved uheldet, som dog gav nogle trafikale udfordringer.

Klokken 8.41 lød meldingen dog fra Vejdirektoratets Trafik Informations Center, at oprydningen var overstået, og at kødannelserne var ved at gå i sig selv igen.