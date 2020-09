Fem dommere i Vild med dans: Britt Bendixen vender tilbage

KØBENHAVN:Når kendisser som musikeren Wafande og radioværten Sara Bro går på gulvet i årets udgave af "Vild med dans", er der for første gang i dansedystens danske historie fem dommere, som skal bedømme parrene.

Britt Bendixen, der i sidste sæson ikke var med, da hun gennemgik en stor hjerteoperation, er tilbage, og det samme er Marianne Eihilt, der passede Britt Bendixens plads.

De tre øvrige dommere, Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner, vender også alle tilbage.

Det afslører TV2 i en pressemeddelelse.

- Det faktum, at Britt Bendixen er tilbage i topform, er fantastisk og behøver ikke at betyde, at vi så skal sende nogen hjem, siger TV2's underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech, og fortsætter:

- Tværtimod er det helt i programmets ånd, at vi straks dækker op til én mere - selvfølgelig med afstand - så dommerbordets personligheder, der alle har været en del af "Vild med dans"-familien i årevis, kan samles én gang for alle.

En ekstra dommer bag bordet betyder derfor også, at parrene i år kan høste helt op til 50 point.

- I år får vi flere stemmer at høre i konkurrencen, uden det går ud over hverken tempo eller humør. Det kan tilføre konkurrencen et ekstra lag uforudsigelighed og spænding, lyder det videre fra TV2's underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech, i pressemeddelelsen.

17. sæson af "Vild med dans" har premiere på TV2 og TV2 den 2. oktober.

