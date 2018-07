Fem i livsfare: Bad mellem de rød-gule livredderflag

NORDJYLLAND: Det gode badevejr skaber ekstraordinær travlhed for livredderne på strandene, som i uge 29 måtte redde syv personer i land fordelt på fem aktioner landet over. Bad mellem livredderflagene, lyder rådet fra TrygFonden Kystlivredning. Så er der størst chance for at få hurtig hjælp, hvis du kommer i vanskeligheder i vandet.

På strandene markerer livredderne deres primære zone med rød-gule flag i vandkanten, som betyder, at livredderne holder særligt øje i området mellem flagene.

En stor del af de livreddende aktioner, som livredderne gennemfører, sker uden for deres primære zone. Det betyder ifølge Anders Myrhøj, der er chef for drift og sikkerhed i TrygFonden Kystlivredning, at badegæsterne løber en unødig risiko.

- Livredderne har konstant øjnene på vandet i deres primære zone, så de kan hurtigt spotte, hvis nogen kommer i vanskeligheder. Det er ikke altid, at den nødstedte selv er i stand til at signalere efter hjælp, og derfor vil andre badegæster ikke nødvendigvis opdage, hvis en person er i problemer. Den største sikkerhed får du således ved at bade der, hvor livredderne holder skarpt øje. De har både udstyret og er specialtrænet i at træde til ved både mindre alvorlige hændelser, og når der er fare for badegæsternes liv, siger Ander Myrhøj.

Læg mærke til flaget øverst i livreddertårnet

En anden god grund til at bade tæt på livreddertårnet er, at flaget i toppen af livreddertårnet advarer, hvis der er forhold, som gør det farligt at bade.

- Man kan ikke nødvendigvis se på vandet, hvis der er noget, som man skal passe særligt på, eller hvis det er direkte farligt at gå i. I sådanne situationer er flagene en god rettesnor, fortæller Anders Myrhøj, og fortsætter:

- På en almindelig dag med gode badeforhold hejser livredderne det rød-gule flag i toppen af livreddertårnet. Hvis der er forhold, som man skal være særlig opmærksom på, bliver det gule flag hejst. Rødt flag betyder, at al badning frarådes. Det sker eksempelvis ved meget kraftig strøm, eller hvis vandet er forurenet, som vi har set det i havnebadene tidligere i denne sæson.

Fem personer i livsfare

I uge 29 gennemførte livredderne 13.172 indsatser, hvoraf de fem var aktioner, hvor det vurderes, at personer var i livsfare. Derudover var der 720 almindelige førstehjælpsaktioner, 887 forebyggende aktioner og 11.560 oplysende aktioner.

De nordjyske tal for uge 29 er nul livreddende aktioner, 86 førstehjælpsaktioner, 113 forebyggende aktioner, 1.380 oplysende indsatser. De forskellige kategorier dækker over følgende:

Livreddende aktioner, hvor det vurderes, at en eller flere personer var i livsfare.

Førstehjælpsaktioner, eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering.

Forebyggende indsatser, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land.

Oplysende indsatser, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.