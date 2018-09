Fem kom til skade, da to biler stødte sammen

GATTEN: Fem personer kom til skade ved et trafikuheld ved Gatten tirsdag eftermiddag. Det var to biler, der stødte sammen i krydset Bjørnstrupvej/Aggersundvej lidt syd for Gatten, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

I den ene bil sad der et ældre ægtepar, der blev kørt til skadestuen i Aalborg, mens der sad tre personer i den anden bil - de blev kørt til skadestuen i Hjørring. Ingen kom alvorligt til skade ved uheldet, siger Jess Falberg.

Sammenstødet skete ved forholdsvis stor hastighed, så i første omgang frygtede man, at de involverede personer var blevet sværere kvæstet end tilfældet var. Årsagen til sammenstødet er endnu ikke klarlagt.