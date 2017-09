Fem mænd er mistænkt for at spise døde mennesker

SYDAFRIKA: I midten af august kommer en mand fra landsbyen Estcourt nordvest for den sydafrikanske storby Durban gående ind på den lokale politistation.

Han fortæller betjentene, at han gerne vil melde sig selv, fordi han er "træt af at spise menneskekød". I hans taske finder betjentene flere kropsdele, blandt andet et stykke fra et ben og en hånd.

Manden fører politiet til et hus, hvor der bliver fundet flere menneskelige rester.

- På dette tidspunkt ved vi ikke, hvem disse kropsdele tilhører, da vi fortsat afventer dna-resultater, sagde polititalskvinde Thembeka Mbhele til nyhedsbureauet AFP umiddelbart efter anholdelsen.

- Vi undersøger også, hvor længe dette har stået på og hvor mange mennesker, der er blevet dræbt.

Mandens oplysninger fører til anholdelsen af fire andre mænd i en sag, der har rystet den lille landsby og rejst bekymringer om hekseri og brug af traditionel afrikansk medicin, da en af de mistænkte angiveligt er en heksedoktor.

Torsdag begynder retssagen mod de fem mænd, der alle er i 30’erne, ved Estcourt Magistrate Court.

De er mistænkt for kannibalisme og anklaget for drab, planer om at begå drab og besiddelse af menneskelige kropsdele.

Ifølge den sydafrikanske avis The Sunday Times mener politiet, at kropsdelene i mindst ét tilfælde stammer fra en kvinde, som angiveligt er blevet dræbt af de fem mænd.

Samtidig har avisen kunnet afsløre, at mindst tre grave på lokale kirkegårde er blevet åbnet af ukendte gerningsmænd i juni i år.

Borgmesteren i Estcourt, Jabu Mbhele, har desuden fortalt til avisen, at drab og lemlæstelse af lig ikke er nyt i landsbyen.

- Nogle indbyggere har fortalt mig, at de mistænkte har sagt, at det vil gøre dem modige og frygtløse, hvis de for eksempel spiser et råt menneskehjerte, siger hun.

Sydafrika har ingen direkte lovgivning mod kannibalisme. Usømmelig omgang med lig og besiddelse af menneskelige kropsdele er derimod strafbart.

/ritzau/