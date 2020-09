Fem mænd vil frifindes for anklager om bestikkelse

VIBORG:Nægter sig skyldig.

De tre ord er torsdag blevet gentaget adskillige gange, efter at en omfattende sag om bestikkelse, bedrageri og mandatsvig er indledt i Retten i Viborg.

To tidligere medarbejdere fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt for at have modtaget bestikkelse for knap 1,8 millioner kroner.

En medarbejder fra installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen er tiltalt for at have ydet bestikkelse i forening med to andre mænd – en murer- og en tømrermester fra Østjylland.

Fire af de fem tiltalte nægter sig ifølge deres forsvarsadvokater skyldige i alle anklager.

Medarbejderen fra installationsvirksomheden kan erkende sig skyldig i nogle få forhold.

Blandt andet at han fik udført håndværksmæssigt arbejde, som hans nu tidligere arbejdsgiver endte med at betale.

Der er dog ikke tale om mandatsvig af særlig grov karakter, sådan som tiltalen lyden, lyder det fra hans forsvarsadvokat, Rasmus Amandusson.

Den omfangsrige sag fylder tusindvis af dokumenter, som specialanklager Gorm Søgaard Lund har medbragt i en flyttekasse.

Sagen omfatter 466 forhold, der er opremset i det knap 30 sider lange anklageskrift.

Alene oplæsningen af det omfattende anklageskrift har taget anklageren knap en time.

De fem mænd, der er i alderen 34 til 52 år, sidder sammen med deres fem forsvarsadvokater. En stirrer tomt ud i luften, mens en anden sidder med korslagte arme og rynkede øjenbryn.

Bestikkelsen er ifølge anklageskriftet foregået ved, at en af de ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse fik renoveret sit hus og opført en tilbygning.

Ifølge anklagen snød den ansatte hos Kemp & Lauritzen både sin egen arbejdsgiver og Forsvaret, da han helt eller delvist viderefakturerede beløbene for husrenoveringen til Forsvaret.

På samme måde modtog en anden tidligere medarbejder i Forsvarets Ejendomsstyrelse ifølge anklagen bestikkelse i form af smedejernslåger og bøgehækplanter til en værdi af 35.250 kroner.

Ifølge anklageskriftet kan formålet med bestikkelsen have været at favorisere Kemp & Lauritzen i fremtidige kontrakter.

Da sagen kom frem i offentligheden i december sidste år, blev direktøren i styrelsen fritaget for tjeneste.

Og forsvarsminister Trine Bramsen (S) sendte et rejsehold til styrelsens hovedkontor i Hjørring for at rede trådene ud.

Kort forinden havde Rigsrevisionen offentliggjort en rapport, der kritiserede manglende kontrolprocedurer og dokumentation i forbindelse med indkøb foretaget af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Der ventes dom i sagen til november.

/ritzau/