Fem nemme tips til at spare energi og penge

DANMARK: Selv små justeringer kan få betydning for miljøet og din el- og varmeregning. For eksempel kan du spare fem procent af dit varmeforbrug ved at skrue en enkelt grad ned for varmen.

Energistyrelsen har nu samlet fem gode energivaner, der er nemme at integrere i hverdagen:

Brug tørresnor

Hæng tøjet til tørre ude i den friske luft i stedet for at bruge din tørretumbler. Du sparer cirka 5,50 kroner hver gang, du vælger tørresnoren frem for en A-mærket tørretumbler.

Luft ud hver dag For at reducere fugt, støv, kemiske stoffer og partikler er det vigtigt, at du lufter ud med gennemtræk hver dag. Helst to-tre gange dagligt i fem minutter og især efter bad og madlavning.

Spar på lyset Sluk lyset i de rum, du ikke opholder dig i, og gå efter LED-pærer. De holder meget længere end glødepærer og har et meget lavere energiforbrug. Få hjælp til at købe de rette pærer ved at følge disse seks gode råd

Brug maskinerne energirigtigt Fyld både din vaskemaskine og opvaskemaskine helt op, og vælg korte programmer med lav temperatur. Hold opvaskemaskinen lukket - så tørrer madresterne ikke ind, og så behøver du ikke skylle af først.

Gå efter energimærket, når du køber nyt Maskiner og andre apparater af ældre dato bruger meget mere energi end de nye med de bedste energimærker. På en skala fra A+++ til G er de mest energieffektive apparater mærket med A+++. Er du i tvivl om, hvad du skal gå efter, så følg Energimærkningsguiden

