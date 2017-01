LILLE VILDMOSE: På fredag flytter fem nye svenske elge ind i Lille Vildmose i Østhimmerland. Dermed øges bestanden til i alt 10 elge i Danmarks største fredede landområde.

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da fem svenske elgkalve i november 2015 ankom til Lille Vildmose i Østhimmerland. Det var et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond.

Skov- og Landskabsingeniør i By- og Landskabsforvaltningen Jens Vinge siger om erfaringerne med de første fem elge:

- Vi har fulgt dyrene tæt og kan konstatere, at de trives og er med til at holde bestanden af træer og buske nede, omend fem elges indsats er begrænset i det 2100 hektar store Mellemområde. Netop træer og buske er en trussel for genopretningen af højmosen, og da elgene er store planteædere, har de en vigtig rolle som en naturlig del af Lille Vildmoses økosystem. Nu hvor vi kan se, at de første fem elge er faldet godt til, er vi klar til at øge bestanden med fire kvier og en tyr.

Ligesom det var tilfældet med de første elge, begynder elgkalvene med at være i karantæne for at sikre, at de får en vild og sky adfærd og bliver vænnet til Lille Vildmose. Det bliver sandsynligvis i juni, at elgene lukkes ud i Lille Vildmose, hvor de kan slutte sig til den nuværende bestand.