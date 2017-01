LILLE VILDMOSE: Nu er antallet af elge i Lille Vildmose blevet fordoblet. Efter 20 timers transport gennem Sverige og Danmark ankom fem svenske elgkalve i morges til Lille Vildmose, hvor de en for en forsigtigt trådte ud i en såkaldt boma, hvor dyrene skal gå i et par dage, mens de kommer sig oven på den lange transport.

- Det har været en lang tur. I alt har vi kørt 1900 kilometer, men det hele er gået lige efter bogen, siger en tilfreds Jens Vinge, skov- og landskabsingeniør i Aalborg Kommune.

De fem elge, som er fordelt på fire kviekalve og en tyrekalv, kommer fra tre forskellige svenske elgparker.

Om et par dage vil de fem dyr blive lukket videre ud i et otte hektar stort hegn, hvor de skal gå frem til foråret, mens de langsomt vænner sig til deres nye nordjyske omgivelser.

Adfærd som vilde dyr

Da det er vigtigt, at de nyankomne elge får en adfærd som vilde dyr og derfor ikke bliver tilvænnet mennesker, er det særlige elghegn, hvor de svenske elgkalve skal lære at blive danske, etableret inde i en del af vildmosen, hvor der ikke offentlig adgang.

Mens de opholder sig i det særlige vinterhegn vil dyrene stadig blive fodret med grene, ris og kviste, men de skal med tiden finde stadig mere af deres føde selv, så de kan klare sig sig selv, når de i juni bliver lukket ud i Vildmosens Mellemområde.

Her går der i forvejen fem elge, som ankom til Lille Vildmose i november 2015 og som i juni 2016 blev lukket ud i det 21 kvadratkilometer store indhegnede naturområde, hvor de i dag er blevet en stor attraktion.

Mere naturlig natur

De fem elge, som færdes frit inden for den 21 kvadratkilometer store indhegning kan ses fra udsigtstårne og de veje, der går gennem området.

Udsætningen af elge sker imidlertid ikke for at skabe en turist-seværdighed, men for at gøre naturen mere naturlig, understreger Jacob Palsgaard Andersen, vicedirektør i Aage V. Jensen Naturfond.

- Vi skal genskabe de naturlige processer, som de ville være i Lille Vildmose, hvis elgen ikke var blevet udryddet i den danske natur i jernalderen. Elgen er ligesom krondyret en nøgleart for naturen. Udover elge har vi derfor også udsat krondyr i Mellemområdet, forklarer Jacob Palsgaard Andersen.

Der er nu 22 krondyr i Mellemområdet, og i februar udsættes der yderligere 25 krondyr.

Udsætningen af elge i Lille Vildmose gennemføres i et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune.