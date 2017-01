VILSUND: Flere skud med en kaliber .44 revolver mod et hus i Vilsund i slutningen af august sidste år, gav en del bekymring hos naboerne til huset på Åsvej.

Midt- og Vestjyllands Politi har siden efterforsket sagen intenst, og det viser sig nu, at der gennem de seneste måneder er blevet anholdt og fængslet fem personer i både denne sag, men også en lignende skudepisode på et tidspunkt ved Halvrimmen i Jammerbugt Kommune.

Politiinspektør Hans Roost fra Midt- og Vestjyllands Politi er stadig fåmælt i forhold til sagens enkeltheder, men han fortæller, at de fem fik forlænget deres fængsling onsdag.

Det skete for lukkede døre, men dermed er sigtelsen læst op i et åbent retsmøde og den viser, at de fem, foruden at have skudt mod huset i Vilsund med en kaliber 44 magnum revolver, blandt andet også har sigtelser for at besidde amfetamin.

Hvad der er baggrunden for skyderierne vil Hans Rost ikke sige noget om, men han siger, at de fem fængslede personer er kendt af politiet i forvejen.

Han vil heller ikke sige, om politiet har fundet revolveren.