Fem vaner hos moren kan mindske overvægt hos barnet

SUNDHED: Det gælder om at give sunde vaner videre til sine børn. Og der er ikke nogen vej uden om - det starter med en selv.

Risikoen for, at børn er svært overvægtige, er 75 procent lavere, hvis deres mor følger fem sunde vaner, sammenlignet med børn, hvis mødre ikke følger dem.

Det viser et nyt studie fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, som er publiceret i det britiske lægevidenskabelige tidsskrift BMJ.

Vanerne kender de fleste nok, for det handler om at spise sundt, motionere regelmæssigt, holde en sund vægt, drikke alkohol med måde og lade være med at ryge.

Men studiet er det første til at vise, at de fem vaner hos mødrene har stor effekt på deres børn. Hvis moren er overvægtig, ryger eller er fysisk inaktiv, er det stærkt associeret med svær overvægt hos deres børn og teenagere.

Det er et stort amerikansk studie, der bygger på en kohorte med 24.289 børn mellem 9 og 14 år samt de 16.945 kvinder, som de er børn af. Professor Christian Mølgaard fra Institut for Idræt og Ernæring kalder studiet interessant.

- Det er tilsyneladende morens livsstil, der har hovedbetydning også i forhold til barnets livsstil. Det er klart, at hvis både mor og barn lever sundt, så er risikoen endnu mindre. Men morens livsstil har tilsyneladende en selvstændig effekt på barnet, siger Christian Mølgaard.

I studiet ser de på udviklingen af svær overvægt og fedme hos børnene og altså ikke bare overvægt. Og her er der klar sammenhæng mellem de fem gode vaner hos moren og en nedsat risiko for svær overvægt hos barnet.

- Det understøtter, at hvis vi skal gøre noget for at forebygge svær overvægt hos børn, så er det nødvendigt at se på mere end det enkelte barn. Så er det måske i virkeligheden hele familien - og moren man skal få til at leve sundere, siger Christian Mølgaard.

Hvis man som far tror, at studiet betyder, at man går fri, så er det ifølge Christian Mølgaard ikke helt så enkelt.

- Faren er slet ikke med i det her studie. I et tidligere studie har man set på, at morens overvægt måske har lidt større betydning for barnet, men farens overvægt har bestemt også, fortæller han og tilføjer:

- Men det afhænger måske også af, hvor stor betydning faren har for de forskellige ting i hjemmet - eksempelvis maden.

Studiet understreger, at forældrene har et stort ansvar, og at de har stor betydning som rollemodeller for børnene, siger Christian Mølgaard.

- Børn gør jo ikke bare, som forældrene siger, de skal gøre - de gør, som de ser, forældrene gør, siger han.

Han mener, at undersøgelsen sætter fokus på, at forældrenes livsstil kan være én af mange faktorer, der har betydning for, om børn udvikler svær overvægt. Det kræver dog andre typer af studier at finde en sikker årsagssammenhæng.

- Det er vigtigt at understrege, at svær overvægt også er relateret til mange andre faktorer uden for hjemmet, herunder at genetiske faktorer spiller en stor rolle. Alle har ikke samme risiko med samme livsstil, siger professoren.

Om undersøgelsen - Et internationalt forskerhold med base i USA og Canada har analyseret sygehistorie og livsstil hos 24.289 børn mellem 9 og 14 år samt de 16.945 kvinder, som de er børn af. Kvinderne i undersøgelsen er sygeplejersker.

- Undersøgelsen viste, at børn med mødre, der ikke røg, havde 31 procent lavere risiko for overvægt i forhold til børn med mødre, der røg.

- Børn af mødre, der spiste sundt, havde normal vægt, dyrkede regelmæssig motion, havde et moderat alkoholindtag og ikke røg, havde 75 procent lavere risiko for svær overvægt end børn af mødre, der ikke havde nogen af de sunde vaner.

- Da der er tale om et observationsstudie, hvor man altså ikke har ændret nogen faktorer, kan man ikke konkludere, at det ene medfører det andet.

Kilde: ”Association between maternal adherence to healthy lifestyle practices and risk of obesity in offspring: results from two prospective cohort studies of mother-child pairs in the United States”. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/