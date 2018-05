Ferie: Danskerne elsker Danmark

DANMARK: Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med VisitDenmark foretaget en undersøgelse blandt 1.797 danskere. Det er tredje gang, analysen gennemføres, og den viser, at danskerne i stigende grad vælger ferier i Danmark. Særligt er danskerne glade for sommerhuslivet, de danske strande og den danske natur.

Undersøgelsen viser, at 62 procent af de danskere, der var på ferie i 2017, holdt én eller flere ferier i Danmark, og det er en markant stigning fra 2016, hvor det samme gjaldt for 56 procent. De næstmest besøgte lande i 2017 er Tyskland (23 procent) og Spanien (18 procent). Ser man bort fra Danmark, som har haft en positiv udvikling, er andelen af danskere, der har været på ferie på de øvrige feriedestinationer, enten på niveau med rejseadfærden i 2016 eller en smule under. Antallet af ferier er gennemsnitligt det samme i 2017 som i 2016.

- Danmark er danskernes foretrukne destination, og vi er glade for den popularitetsstigning, som vi kan aflæse i årets analyse, siger kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, Sisse Wildt.

- Det er opmuntrende for os, der arbejder aktivt for at skabe mere turisme i Danmark, og det tyder også på, at de store, fælles indsatser har en positiv effekt, siger hun og nævner som eksempel markedsføringskampagnen "Elsker Danmark", der kører for tredje år i træk i samarbejde med mere end 20 danske destinationer og turismeaktører.

Generelt set forventer 34 procent at holde ferie i Danmark i 2018, men hos Dansk Kyst- og Naturturisme har man langt større forventninger til dette års hjemmeturisme.

- Den faktiske adfærd overstiger langt den forventede, det kan vi se fra de tidligere år, vi har lavet analysen. I 2016 vurderede 32 procent, at de ville holde en ferie i Danmark i 2017, men det faktiske tal blev jo 62 procent. Derfor har vi også større forventninger til danskernes ferier i Danmark i 2018, siger Sisse Wildt.

Hin forklarer, at der kan være flere grunde til, at man ikke forventer at holde en ferie, og så gør det alligevel, for eksempel vejret eller en nem, spontant opstået feriemulighed, og typisk planlægges en danmarksferie senere end en udlandsferie.