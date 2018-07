Ferien er forbi for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Sommerferien er forbi for Aalborg Håndbold, der torsdag mødte ind til den første træning forud for den kommende sæson.

Formiddagens løbetest i Skovdalen blev torsdag eftermiddag fulgt op af den første træning i Gigantium. Det var første gang, at nyerhvervelserne Henrik Møllgaard, Ómar Ingi Magnússon, Mark Strandgaard og Kristian Sæverås trænede med deres nye holdkammerater.

Den første træning blev i øvrigt styret af den nye assistenttræner Arnor Atlason, idet klubbens nye cheftræner Stefan Madsen i øjeblikket er optaget af at være landstræner for det danske U20-landshold, der er til EM i Slovenien. Her er Knud Ronau også med, så stregspilleren, der er hentet i Nordsjælland Håndbold, må også vente lidt endnu, inden han kan støde til sine nye holdkammerater.

Aalborg Håndbolds første testkamp frem mod den nye sæson spilles torsdag 2. august, hvor islandske Haukar er modstanderen.