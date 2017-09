Fest og farver på fire hjul

BILER: Det skal være slut med det stilige, underspillede bank-mands design hos VW. Tyskerne slår et slag i bolledejen med den nye T-Roc, og viser, at de også kan være til fest og farver.

Bilnyheden er en crossover i Golf-størrelse, og sigter dermed mod konkurrenter som Nissan Qashqai og koncernens egne Seat Ateca og Skoda Karoq. Men stilmæssigt nærmer T-Roc sig mere Toyota C-HR og den mindre Nissan Juke samt premium biler som Audi Q2 og Mini Countryman.

Med andre ord en høj bil hvor det praktiske er pakket ind i festlige og futuriske rammer med en nærmest coupéagtig skrånende taglinje. Det er til fulde lykkes med modellen, som læner sig op af den todørs konceptbil T-Roc Concept, der blev vist i Geneve tidligere på året.

Ifølge VW er karosseriet med de kantede og sportslige linjer godt udhulet og byder på pæn plads til fem.

Potentiale som danskerhit

Den nye firedørs-model, som rammer tidsånden spot on, lander herhjemme sidst på året, hvor det forventes, at startprisen vil ligge på 250.000- 260.000 kr. for T-Roc med den mindste 1,0 liters TSI-motor på 115 hk.

Hvis den pris holder, har modellen potentiale til at blive et danskerhit og vil med stor sandsynlighed være med i feltet, når Årets Bil 2017 i Danmark skal findes.

Godt udhulet

Trods de kantede linjer er modellen ifølge VW godt udhulet og byder på fin plads til fem, ligesom den byder på et fornuftigt bagagerum på 445 liter.

Helt i tidens ånd vil T-Roc kunne fås med masser af udstyr, som både gør den mere personlig og premium-agtig.

Det kan for eks. være med tofarvet lakering eller en R-line Pakke. Ekstraudstyrslisten omfatter også bl.a. adaptiv undervogn, digital instrumentering, infotainment, panorama glastag og Full LED-forlygter.

Instrumenteringen er præget af store glasflader. T-Roc kan fås med digitale instrumenter, mens otte tommer central skærm er standard.

Adaptiv fartpilot

Indendørs er instrumentbordet i øvrigt præget af store glasflader, hvor en otte tommer stor berøringsskærm er standardudstyr.

Det samme vil være tilfældet med adaptiv fartpilot, læder multifunktionsrat samt sikkerhedsudstyr som nødbremse med fodgængergenkendelse, linjevogter og multifunktionsbremse, der bremser bilen ved kollision.

Også med firhjulstræk

Motorprogrammet spænder over benzin- og dieselmotorer med turbo og indsprøjtning fra de 115 hk til 190 hk - og selvfølgelig den nye 1,5 liters TSI benzinmotor, der i første omgang her er på 150 hk.

I den høje model, der også vil kunne fås med 4 Motion-firhjulstræk og DSG automatgear med dobbeltkobling.