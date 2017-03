AALBORG: Den årlige fejring af de aalborgensiske sportstalenter fandt torsdag sted i Aalborghallen.

Sidste år blev det til i alt 389 mesterskaber fordelt på 243 sportstalenter.

Af de 389 mesterskaber var 322 danmarksmesterskaber, 32 var guldmedaljer ved verdensmesterskaber, mens fire var guldmedaljer ved europamesterskaber. Hertil kommer en række sølv- og bronzemedaljer ved henholdsvis europa- og verdensmesterskaber.

2016 gav også to olympiske medaljer, en bronzemedalje ved de ordinære olympiske lege og en guldmedalje ved de paralympiske lege.

Så der var nok at fejre, da "Aalborgs Bedste" havde sat hinanden stævne torsdag.

Ud over hyldesten til sportstalenterne var der uddeling af hele fem VIP-priser til ildsjæle op til 25 år.

- De unge mennesker i foreningslivet, som tager et ekstraordinært stort ansvar, er utroligt vigtige for os alle. De er med til at skabe gode og udviklende rammer for fællesskab og demokrati, lød det fra rådmand Mads Duedahl.

Priserne gik til træner i Nøvling IF, Andreas Krebs, 24 år, træner og ansvarlig for sponsorudvalget i Nibe HK, Andreas Sondrup, 21 år, træner for HK89 Båndbyerne, Charlotte Østerdal Kjær Jensen, 19 år, træner i DCH Lindholm, Kasper Ottesen, 23 år og træner og rollemodel i Vadum IF, Line Kolmorgen, 17 år.

- Det er vigtigt, at vi hylder de bagmænd- og piger, der står bag de store præstationer, lød det fra formand for Folkeoplysningsudvalget og SIFA, Keld Jensen.