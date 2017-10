Festede for meget: Nikkede brandalarm en skalle

AALBORG: Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune har haft en rigtig travl fredag nat og lørdag morgen.

Faktisk har beredskabet hele tre gange trukket i tøjet, sprunget ud i vognene og suset afsted mod steder, hvorfra alarmerne har lydt.

Første gang var klokken 22.57 fredag aften, hvor turen gik mod Hedeageren i Gunderup.

- Et pillefyr var slået tilbage, så noget plastik var smeltet. Det gav røg, og beboerne på ejendommen var bange for, at noget skulle ske med de heste, der stod i stalden ved siden af. Vi slukkede maskinen og luftede ud, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra beredskabet.

Næste alarm gik klokken 00.10, hvor turen for Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune gik til Boulevarden i Aalborg.

- En gruppe unge piger havde festet for meget, så en af dem fik nikke et varslingsanlæg en skalle. Knappen blev trykket ind, og alarmen gik. En beboer ringede 112, så da vi havde sikret os, at alle var stået op, kørte vi hjem og i seng igen, siger Søren Korsgaard.

Endelig rykkede beredskabet ud til en brandalarm klokken 06.20 lørdag morgen i Danmarksgade i Aalborg.

- Her nåede vi knapt nok ind ad døren, før vi kørte hjem igen. Der var ikke brand, fortæller Søren Korsgaard.

- Så vores folk har fået motioneret, tilføjer han.