Festival får besøg af flere stjerner

FYN: Der er både danske kunstnere og internationale stjerner blandt de navne, som Tinderbox mandag formiddag har offentliggjort.

Den fynske festival får til sommer besøg af blandt andre gruppen Prophets of Rage, sangerinden Alanis Morissette og den storhittende rapper French Montana.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Mandag starter billetsalget til den fynske festival, og i den forbindelse har festivalen valgt at offentliggøre hele syv musiknavne.

Også danske Nik & Jay og C.V. Jørgensen lægger til sommer vejen forbi Tusindårsskoven, ligesom den hollandske dj Tiësto og bandet Skunk Anansie også er blevet annonceret blandt mandagens navne.

Allerede i sidste uge løftede Tinderbox sløret for et af festivalens første hovednavne.

Depeche Mode plejer ellers ikke at være meget for at spille på festivaler, men til sommer gør det britiske band en undtagelse.

Verdensstjernerne har nemlig sagt ja til at optræde på Tinderbox Festival i Odense.

Dermed besøger trioen Danmark for tredje gang inden for en periode på lidt mere end et år efter koncerten i Parken i maj og den kommende optræden i Royal arena i januar.

Tinderbox 2018 bliver afholdt fra den 28. juni til den 30. juni.

/ritzau/