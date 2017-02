AALBORG: De festede og de hyggede sig, de mange hundrede børn og unge, som fredag aften deltog i Danmarks største Klassefest på hovedbiblioteket i Aalborg.

Man kunne godt komme og låne en bog, men over alt var der glade børn og unge, som med stor appetit tog for sig af de mange andre tilbud, biblioteket bød på.

- Vi vil gerne vise, at biblioteket også er et sted, hvor folk mødes, et sted, hvor man kan være med i et fællesskab og få nye bekendtskaber, fortalte Christian Langelund Hansen, læringskoordinator og med til at arrangerer den flotte fest.

Det var fjerde gang, klassefesten blev holdt.