Festlige Fjordbyen tog sig kærligt af Cirkusrevyen

AALBORG: Limfjorden og Fjordbyen kunne simpelthen ikke have givet skuespillerne fra Cirkusrevyen en smukkere og festligere velkomst til Aalborg. Havblik, 22 grader med efterårssol, Fjordbyen tæt pakket med "indbyggere" og så Sigfreds Fodvarmere til at sørge for musikken, gjorde, at der var smil og hyggestemning over hele linjen.

Og det er lige det skuespillerne Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Niels Ellegaard, Amalie Dollerup som sammen med Niels Olsen har brug for, inden det går løs med otte forestillinger i Aalborg. Niels Olsen, der i Aalborg afløser sygdomsramte Ulf Pilgaard, satte sit festlige præg på dagen, da han i Fjordbyen uden for værtshuset Kulturen snuppede stortrommen i Sigfreds Fodvarmere.

Det blev til store klapsalver fra de flere hundrede beboere i Fjordbyen, der brugte tirsdag eftermiddag til at hilse på og få sig en forfriskning, nyde musikken og få nogle selfies med de kendte skuespillere. Amalie Dollerup kunne desværre ikke være med rundt, hun var blevet i København en ekstra dag, for at passe nogle opgaver der.

Hele truppen med skuespillerne og de tre direktører - tidl. AKKC-direktør Ernst Trillingsgaard, der stadig er kunstnerisk konsulent for revyen, revydirektør Torben Træsko Pedersen og AKKC-direktør Nicolaj Holm - stævnede ud i en lille flotille af Go Boats. Go Boats har sin første sæson i Aalborg, og de blå både drives af elmotorer, der er ladet op med solstrøm, hvilket i øvrigt glædede Nicolaj Holms bæredygtige hjerte.

Onsdag går det løs med prøver for at tilpasse sig Aalborghallen store scene, og så skal Niels Olsen sammen med instruktør Lisbet Dahl have pudset de sidste ting af, inden han kl. 20 går på scenen og tager alle de numre, som Ulf Pilgaard oprindeligt havde.

Cirkusrevyen har samme succes som sidste år, hvor salget også nærmede sig de 12.000 billetter - der er dog stadig få billetter tilbage.