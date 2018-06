Festligt fyrværkeri farvede Aalborgs nattehimmel

AALBORG: Sent lørdag aften, da mørket var faldet på, tændtes lysene over Aalborg i form af et fyrværkerishow af den anden verden.

I forbindelse med Aalborg Regatta 2018 afholdtes fyrværkerishowet som en af i alt seks indledende runder ved DM i festfyrværkeri.

Havde du ikke selv mulighed for at være til stede og se showet live, så har du her mulighed for at gense en lille del af fyrværkeriet i den video, som NORDJYSKE’s fotograf Claus Søndberg har taget.

VM Fyrværkeri