MARIAGER: Uanset at alderen for de fleste af medlemmerne af orkestret De Gode Mænd ligger tæt omkring de 75 år, så er der stadig masser af liv i musikerne.

Det beviste de med al tydelighed, da de lørdag eftermiddag markerede deres 25 års jubilæum med en koncert i Den Gamle Biograf i Mariager centrum.

At der er tale om et populært lokalt orkester sås også ved den store publikumstilstrømning til koncerten, primært i den modne alder.

For længe inden musikkerne var klar til at entre scenen måtte der flere gange hentes ekstra stole ind i salen.

Lige inden de syv musikere var klar til at underholde efter lydprøven var det tid til at nyde en kold øl bag scenen i biografen.

- Ja egentligt blev orkestret dannet i forbindelse med min 50 års fødselsdagsfest, fordi jeg ønskede at vi skulle gå rundt og synge gårdsangerviser i Randers. Mange af os er uddannede lærere, derfor er vi så mange der spiller violin fordi vi lærte det på seminarierne i sin tid, fortæller Bent Walbum.

På et tidspunkt et par år efter opstarten fik en af dem kontakt til musiklærer Esben Kjær via Hobro Kammerorkester.

- Vi ønskede at han skulle lære os at spille jazzmusik, men her 22 år efter at han kom med i orkestret er det lige netop det eneste vi aldrig har spillet, erkender Johan Mathiasen med et grin.

- Ja havde jeg vidst dengang hvor hårdt det ville være at undervise jer en gang hver uge på kulturskolen i Hobro, så havde jeg aldrig sagt ja. Se blot på mit efterhånden grå hår, svarer Esben Kjær spontant.