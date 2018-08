Festuge planter 600 meter skov på havnen i Aarhus

600 træer er blevet plantet på havnen i Aarhus som et af de mere spektakulære indslag i festugen, som officielt skydes i gang fredag.

"Skovbadet Ø" er overskriften for projektet, som skal give borgerne en anderledes naturoplevelse i den nye bydel Aarhus Ø.

- Aarhus Festuge har efterhånden en ret fin tradition for at lave byrumsforandringer, der eksisterer de 10 dage, festugen varer, og som gør, at folk pludselig agerer anderledes end ellers, siger festugens direktør Rikke Øxner.

- I år har vi en strækning på Aarhus Ø, der lige nu er et ret goldt sted, og som bare venter på letbanen. Der kommer 600 træer og buske på en 600 meter lang strækning.

- Desuden kommer der træflis som en skovbund, og der kommer tågedysser, så det kommer til at føles som at gå gennem en skovoase, forklarer Rikke Øxner.

Skovbadet er lavet efter inspiration fra det japanske begreb "Shinrin Yoku", der bogstaveligt talt betyder skovbadning.

Tanken er at udnytte naturens energier som led i behandling af eksempelvis stress.

Skovbadet følger op på sidste års installation i festugen, "Vesterbrofaldet". Her etablerede man et otte meter højt vandfald på en af byens centrale pladser, Vesterbro Torv.

Ligesom sidste år er temaet for festugen "Bridging" (brobygning, red.), og det handler både om at bygge bro mellem by og natur og mellem det gamle og det nye Aarhus.

Men der skal også bygges bro til noget af det, vi har svært ved at tale om i det daglige, eksempelvis angst.

Det sker blandt andet med forestillingen "Phobiarama", som ifølge Rikke Øxner tager livtag med den kulturelt betingede frygt, der er indlejret i os alle.

Forestillingen vises for 20 personer ad gangen i et telt på Bispetorv og beskrives som en "nyfortolkning af det klassiske spøgelseshus".

Festugen, der normalt har omkring en halv million gæster, kommer i kølvandet på sidste års store kultursatsning, hvor Aarhus var kulturhovedstad i EU.

Et år, der bød på et hav af kulturelle aktiviteter fra vikingeskibe i byens gader til storladent drama fra Det Kongelige Teater på taget af Moesgaard Museum.

Der er dog intet, der ifølge festugedirektøren tyder på, at aarhusianerne har fået kultur nok.

- Vi har set en utrolig stor interesse, også fra de folk der var frivillige i kulturhovedstaden, for at lave mere kultur. Så jeg synes nærmest, vi mærker det modsatte af en afmatning, siger Rikke Øxner.

Festugen lukker og slukker søndag 9. september.

/ritzau/