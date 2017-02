FREDERIKSHAVN: FfI har spillet god håndbold på det seneste, men i den sene fredagskamp kunne holdet ikke gøre noget ved rækkens nummer tre, Skive, der sejrede klart.

- Sejren bliver rigtig stor, fordi vi satsede til sidst - både med et offensivt forsvar og også med at spille syv imod seks i angrebet, og det kostede. Vi spillede en god første halvleg, men vi må erkende, at vi tabte til et bedre hold, siger den assisterende træner Søren Vestergaard.

- De spiller meget syv imod seks, og det havde vi store problemer med at løse i defensiven, og det gjorde, at de kom lidt for let til mange nemme chancer undervejs i kampen, uddyber assistenttræneren.

I næste kamp skal FfI gæste rækkens nummer syv Team Høj Elite.