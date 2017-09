FfI var tæt på den perfekte start

FREDERIKSHAVN: Det blev en godkendt start på sæsonen på trods af et nederlag, da TMS Ringsted gæstede Frederikshavn i håndboldens 1. division. Resultatet blev 27-29.

Her var FfI altså tæt på at tage point fra favoritterne med tidligere Aalborg DH-træner Christian Dalmose i spidsen.

Træner Morten Holmen, der har sin første sæson i klubben, stod med blandede følelser efter opgøret.

- Set over hele kampen er vi tilfredse med at spille helt op med oprykningsfavoritterne. Men vi kan også godt være lidt skuffede. Med lidt mere is i maven kunne vi sagtens få point, siger han.

Frederikshavnerholdet brændte flere store chancer gennem kampen, mens de var både lige i hælene på og foran mod Ringsted.

Casper Holmen toppede mållisten hos FfI med otte kasser.